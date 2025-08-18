فنجان واحد صباحا يحسن مزاجك ويحفزك على العمل بأعلى كفاءة

فوائد القهوة، القهوة من المشروبات الشهيرة على مستوى العالم فهى تعد المشروب الأول للشباب والفتيات وكبار السن لمذاقها المميز ومفعولها الساحر فى تنشيط المخ والجسم.

وفوائد القهوة، عديدة لغناها بنسبة عالية الجودة من مضادات الأكسدة المهمة لصحة القلب والجسم بشكل عام، لذا ينصح بتناولها ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة رام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن القهوة من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، فهي ليست مجرد مشروب دافئ يمد الجسم بالطاقة في الصباح، بل تعد جزءًا من ثقافات كثيرة وعادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، ولأنها تحتوي على مكونات طبيعية أهمها الكافيين ومضادات الأكسدة، فقد ارتبطت القهوة بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية عند تناولها بشكل معتدل.

فوائد القهوة، فيتو

فوائد القهوة

وأضافت مرام، أن من فوائد القهوة:

تساعد على تحسين الانتباه وزيادة مستوى التركيز بفضل الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، لذلك يلجأ إليها الطلاب والموظفون لتعزيز القدرة على العمل أو الدراسة، كما تساهم في تحسين سرعة ردود الأفعال وتقليل الإحساس بالتعب الذهني.

أظهرت دراسات علمية أن شرب القهوة باعتدال يمكن أن يرفع من مستوى هرمون السيروتونين والدوبامين المسؤولين عن الشعور بالسعادة، مما يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب الخفيف ويحسن المزاج العام.

الكافيين الموجود في القهوة يزيد من مستوى الأدرينالين في الدم، مما يساهم في تحسين الأداء البدني وزيادة قدرة الجسم على بذل مجهود أكبر، لذلك ينصح بعض الرياضيين بتناول كوب من القهوة قبل التمارين لتحفيز النشاط والحيوية.

تناول القهوة بانتظام يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل تليف الكبد والكبد الدهني، كما أن بعض الدراسات أشارت إلى أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وتحافظ على صحة هذا العضو الحيوي.

القهوة الغنية بمضادات الأكسدة تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي تساهم في تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، خاصة إذا تم تناولها دون إضافة الكثير من السكر أو الكريمة.

على الرغم من أن الإفراط في القهوة قد يرفع ضغط الدم مؤقتا، إلا أن تناولها بشكل معتدل يساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحمي الأوعية الدموية.

شرب القهوة بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون)، حيث يعمل الكافيين على تحفيز الدماغ وحمايته من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

القهوة تساعد في تحفيز حركة الأمعاء الطبيعية، وبالتالي تقلل من مشاكل الإمساك، كما أن بعض الأبحاث تشير إلى أنها تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على مركبات مضادة للبكتيريا الضارة.

الكافيين يزيد من معدل الأيض (عملية التمثيل الغذائي)، وبالتالي يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، لهذا السبب تستخدم القهوة كمكون أساسي في بعض مكملات التخسيس الطبيعية.

وللبشرة، أقنعة القهوة المطحونة تساعد في تقشير الجلد بلطف وإزالة الخلايا الميتة، كما أن مضادات الأكسدة فيها تحارب علامات التقدم في العمر.

وللتقليل من الانتفاخات، الكافيين يقلل من الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين.

وللشعر، غسول الشعر بالقهوة يعزز لمعانه ويحفز نموه بفضل تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تناول القهوة

وتابعت، أن القهوة مهمة للصحة ولكن يجب تناولها باعتدال حفاظا على الصحة، وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول القهوة، منها:

يفضل شرب القهوة باعتدال (من 2 – 3 فناجين يوميا) لتجنب الأرق أو زيادة ضربات القلب.

ينصح بعدم الإفراط في إضافة السكر أو الكريمة حتى لا تتحول القهوة من مشروب صحي إلى مشروب غني بالسعرات.

تجنب شرب القهوة قبل النوم بساعات قليلة لتفادي مشاكل الأرق.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو قرحة المعدة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الإكثار من شربها.

