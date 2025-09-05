كيف يصبح فنجان واحد من القهوة صباحا علاجًا للاكتئاب؟

بجانب كون القهوة منشطًا يمنح دفعة من الطاقة ويحسن المزاج، تشير الأبحاث إلى أن القهوة قد تلعب دورًا في التخفيف من أعراض الاكتئاب، هذا المرض الذي يصيب الملايين حول العالم.

دراسات تربط بين القهوة وتخفيف أعراض الاكتئاب

يُعرف الاكتئاب بأعراضه المتنوعة التي قد تشمل فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة، صعوبة في التركيز، ونقص الطاقة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. وقد أثارت الخصائص المنشطة للقهوة فضول الباحثين لمعرفة ما إذا كان لها تأثير إيجابي على هذه الأعراض.

وكشفت إحدى الدراسات عن وجود علاقة بين زيادة استهلاك القهوة وانخفاض حدة أعراض الاكتئاب. وفي دراسة منفصلة ركزت على البالغين في منتصف العمر، لوحظت نتائج مماثلة، مما يشير إلى أن القهوة قد تساعد بالفعل الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

فوائد صحية أخرى للقهوة

بصرف النظر عن تأثيرها على الصحة النفسية، تشير الأبحاث إلى أن القهوة توفر فوائد صحية إيجابية أخرى، مثل:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان والسكتات الدماغية.

خفض احتمالية الإصابة بالخرف ومرض باركنسون.

تحسين القدرات المعرفية وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك بفضل المركبات الواقية الموجودة في حبوب البن وتأثيرات الكافيين.

محاذير يجب الانتباه إليها عند تناول القهوة

على الرغم من فوائدها، فإن استهلاك القهوة لا يعني أنها يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي، حيث يمكن أن يكون للإفراط في تناولها آثار سلبية.

مخاطر الإفراط في شرب القهوة

تُعد دفعة الكافيين ضرورة يومية للعديد من الموظفين والطلاب، وتعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن استهلاك ما يعادل 400 ملج من الكافيين يوميًا (ما يعادل أربعة أكواب قهوة عادية) آمن بشكل عام. لكن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل الأرق، تسارع ضربات القلب، وارتفاع مستوى القلق، وقد يصل الأمر إلى ما يُطلق عليه "التسمم بالقهوة" وفقًا لدليل التشخيص والإحصاء للاضطرابات النفسية (DSM-5).

كذلك، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى نوع من الادمان، مما يجعل التوقف المفاجئ عن شرب القهوة يسبب أعراضًا انسحابية مثل الصداع، التعب، وقلة التركيز الذهني، مما قد يقلل من الفوائد المرجوة منها في علاج الاكتئاب.

وينبغي الحذر عند تناول القهوة إذا كان الشخص يتناول أدوية معينة، حيث يمكن أن تتفاعل سلبًا مع أدوية علاج أمراض الغدة الدرقية أو الأدوية النفسية.

وبالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن يزيد الاستهلاك المفرط من مستويات السكر في الدم.

أما النساء بعد انقطاع الطمث، فيمكن أن يؤدي شرب أكثر من ثلاثة أكواب يوميًا إلى فقدان كثافة العظام في العمود الفقري بسبب نقص الكالسيوم. كما يُنصح المصابون بارتجاع المريء أو ارتفاع الكوليسترول بالحذر عند تناول القهوة.

تغييرات في نمط الحياة قد تساعد في محاربة الاكتئاب

بجانب القهوة، يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب:

توقيت شرب القهوة: يُفضل تأجيل شرب أول فنجان قهوة لمدة ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ، لإعطاء الجسم فرصة لإنتاج هرمون الكورتيزول الطبيعي.

تجنب المشروبات السكرية: يمكن لترك المشروبات المحلاة أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية، خاصة عند استبدالها بقهوة غير محلاة.

ممارسة الرياضة: يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يرفع المزاج ويقلل من حدة أعراض الاكتئاب، بفضل إفراز هرموني السيروتونين والإندورفين.

