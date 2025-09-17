فوائد الزبادي، يحسن الهضم ويقوي العظام والعضلات

فوائد الزبادي، الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لعشاقها الكثيرون وتستخدم فى الطهى والعصائر والحلوى والمقبلات.

وفوائد الزبادي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبكتيريا النافعة والكالسيوم والبروتين وفيتامين د، وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزبادي من أكثر منتجات الألبان شيوعا في العالم، ويعد غذاء متكامل يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية ويتم تحضيره من الحليب بعد تخميره بواسطة بكتيريا نافعة، ما يمنحه قوام كريمي ونكهة مميزة، والزبادي ليس مجرد وجبة خفيفة، بل هو عنصر مهم في النظام الغذائي الصحي، ويوصى بتناوله بانتظام لما له من فوائد للجسم والصحة العامة.

القيمة الغذائية للزبادي

وأضافت منى، أن الزبادي له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، منها:-

الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لبناء العظام والأسنان والحفاظ على قوتها.

مصدر ممتاز للبروتين، يدعم نمو العضلات ويساعد في إصلاح الأنسجة.

يحتوي على البروبيوتيك، بكتيريا نافعة تساهم في تحسين صحة الأمعاء.

فيتامينات أساسية:ط، مثل فيتامين B12، وفيتامين D (في الأنواع المدعمة)، والريبوفلافين.

معادن مهمة، مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

فوائد الزبادي الصحية

فوائد الزبادي الصحية

وتابعت، أن من فوائد الزبادي التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على الهضم السليم ويخفف من مشاكل الانتفاخ والإمساك، ويساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي عند تناوله بانتظام.

الكالسيوم والبروتين والفوسفور الموجود في الزبادي يساهمون في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة عند كبار السن.

مفيد للأطفال في مرحلة النمو لأنه يدعم بناء الأسنان والعظام.

البروبيوتيك الموجودة في الزبادي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات وبعض العدوى المعوية.

الزبادي وجبة خفيفة غنية بالبروتين، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية في اليوم، ويمكن إدخاله في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن كبديل صحي للحلويات.

تناول الزبادي قليل أو خالي الدسم قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتحسين صحة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر أمراض القلب.

الزبادي يحتوي على الزنك والفيتامينات والبروتينات التي تدعم تجديد خلايا البشرة، ويمكن استخدامه أيضا كماسك طبيعي لترطيب الوجه وتخفيف الالتهابات الخفيفة.

بفضل احتوائه على الكربوهيدرات والبروتين، يمنح الزبادي الجسم طاقة فورية، مما يجعله خيار مثالي لوجبة إفطار خفيفة أو وجبة بعد التمرين.

نصائح عند تناول الزبادي

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الزبادي، منها:-

يفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى لتجنب السكريات الزائدة.

يمكن إضافة الفواكه الطازجة أو العسل لإضفاء نكهة صحية.

يحفظ في الثلاجة بدرجة حرارة مناسبة للحفاظ على جودته.

للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، يمكن تجربة الزبادي الخالي من اللاكتوز أو النباتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.