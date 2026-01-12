القائم بأعمال رئيس فنزويلا، ترامب يثير الجدل بصورة على "تروث سوشيال"

18 حجم الخط

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بعدما نشر صورة معدلة لصفحته من موسوعة "ويكيبيديا"، الأحد، على منصته "تروث سوشيال" تصفه بأنه "القائم بأعمال رئيس فنزويلا"، في خطوة أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل، على الرغم من أن الصفحة الحقيقية لترامب على الموسوعة لا تشير إلى هذه الإضافة.

ترامب يصف نفسه بـ “القائم بأعمال رئيس فنزويلا”

وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد الأمريكي الأخير تجاه كاراكاس، ومساعي إدارة ترمب لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في فنزويلا، عقب العملية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وما تبعها من حديث متزايد عن دور واشنطن في إدارة المرحلة الانتقالية ودفع شركات أمريكية للاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي.

صورة ترامب المثيرة للجدل

وقبل مشاركته الصورة بدقائق أبلغ ترمب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إنه قد يستبعد شركة "إكسون موبيل" من مساعيه لدفع الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في فنزويلا، وذلك بعد أن وصف الرئيس التنفيذي لعملاق النفط البلاد بأنها "غير قابلة للاستثمار".

وأضاف: "أميل على الأرجح إلى إبقاء إكسون خارج الأمر. لم يعجبني ردهم. إنهم يتلاعبون كثيرًا".

