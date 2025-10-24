احذري العصبية والضغط على طفلك، تؤثر على تركيزه في المذاكرة

ضعف التركيز عند الأطفال من المشكلات التى تواجه العديد من الأمهات فى الدراسة وتقوم بعضهن بإعطاء المكملات الغذائية للطفل ولكن دون جدوى.

وتتساءل الأمهات عن السبب الحقيقي لضعف التركيز عند الأطفال لسرعة العلاج حفاظا على مستوى الطفل الدراسي ومستقبله.

العصبية والضغط على الطفل يؤثران على تركيزه

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أحيانا يكون ضعف التركيز عند الأطفال ناتج عن طريقة تعامل الأب والأم مع الطفل من حيث الضغط العصبى والتوتر بسبب المذاكرة والدراسة والصراخ المتواصل للطفل والعصبية عليه كل ذلك يشتت تركيز ويضعفه، كما أن كثرة لوم الطفل وانتقاده ومقارنته باقرانه يهدد استقراره النفسي ويشعر بالخوف ما يؤثر على تركيزه لذا يجب التعامل مع الطفل بهدوء وحب وتشجيع مايحسن من نفسيته وينعكس إيجابيا على تركيزه.

ضعف التركيز عند الأطفال

أكلات تساعد على تركيز الأطفال فى المذاكرة

وأضاف عبد الحميد، أن سوء التغذية تؤثر على عمل الدماغ ما يجعل المخ غير قادر على التركيز، لذا يجب الاهتمام بتغذية الصغار كثيرا، وهناك أكلات تساعد على التركيز، منها:

البيض، لإحتوائه على مادة ادكولين التى تنشط خلايا المخ.

الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة، لأن بها أوميجا 3 التى تقوي الذاكرة.

المكسرات خاصة عين الجمل واللوز.

الخضار الورقي مثل السبانخ والبروكلي، وهى غنية بالحديد والفيتامينات التى تنشط الدورة الدموية.

الفواكه مثل الموز والتفاح والتوت، لأن بها مضادات أكسدة تغذي المخ.

شرب الماء الوفير، لأن الجفاف يؤثر على التركيز جدا.

نقص العناصر الغذائية يضعف تركيز الأطفال

وتابع، أنه أحيانا سبب التركيز عند الأطفال يرجع إلى نقص بعض العناصر الغذائية بالجسم مثل الحديد أو الزنك أو فيتامين د، أو أوميجا 3 أو فيتامين B12، لذا يجب إجراء التحاليل للطفل لمعرفة العناصر الغذائية الناقصة بجسمه وعلاجها سريعا حفاظا على تركيزه.

