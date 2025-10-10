احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي

تنتشر فى الوقت الحالى أدوار الكحة والبرد والرشح بين الصغار والكبار نتيجة تغيير الفصول ما يؤثر على الصحة بشكل عام وتحتاج الكحة فترة طويلة للعلاج.

وتخشى الأمهات من الكحة كثيرا خوفا من أن تسبب مضاعفات خطيرة للطفل قد تصل إلى الالتهاب الرئوي، لذا تهتم الأمهات بالعلاج.

هل الكحة يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي؟

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة بالفعل يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي، وذلك إذا كانت ناتجة عن عدوى على الصدر، وتأخرت في العلاج أو لم تعالج بشكل صحيح.

هل الكحة يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوى

أنواع الكحة عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن هذا لا يعنى أن كل كحة تعنى التهاب رئوى ومن أنواع الكحة:-

الكحة العادية، وهى تحدث مع البرد أو الزكام، لا يصاحبها حرارة عالية، والطفل يأكل ويتحرك بشكل طبيعي.

كحة شديدة، وهى مستمرة، وتجعل نفس الطفل سريعا أو يشهق أثناء التنفس، مع حرارة عالية لا تنخفض، والطفل مرهق ولا يستطيع الرضاعة أو يتناول الطعام.

وتابع، أن النوع الأول علامة الراحة والسوائل الدافئة أما النوع الثانى يحتاج إلى طبيب مختص والالتزام بالعلاج لحين الشفاء، مع ضرورة إعطاء الطفل أى دواء بدون استشارة طبية سواء كان دواء كحة أو مضاد حيوي، والأفضل الإكثار فى تقديم السوائل الدافئة والطعام الصحى، وتقوية المنزل جيدا لمساعدة الطفل على سرعة الشفاء وتقليل فرص العدوى داخل المنزل بين جميع أفراد الأسرة.

