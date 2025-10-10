الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي

الكحة
الكحة

 تنتشر فى الوقت الحالى أدوار الكحة والبرد والرشح بين الصغار والكبار نتيجة تغيير الفصول ما يؤثر على الصحة بشكل عام وتحتاج الكحة فترة طويلة للعلاج.

وتخشى الأمهات من الكحة كثيرا خوفا من أن تسبب مضاعفات خطيرة للطفل قد تصل إلى الالتهاب الرئوي، لذا تهتم الأمهات بالعلاج.

هل الكحة يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي؟ 

 ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة بالفعل يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي، وذلك إذا كانت ناتجة عن عدوى على الصدر، وتأخرت في العلاج أو لم تعالج بشكل صحيح.

هل الكحة يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوى 
هل الكحة يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوى 

أنواع الكحة عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن هذا لا يعنى أن كل كحة تعنى التهاب رئوى ومن أنواع الكحة:-

  • الكحة العادية، وهى تحدث مع البرد أو الزكام، لا يصاحبها حرارة عالية، والطفل يأكل ويتحرك بشكل طبيعي.
  • كحة شديدة، وهى مستمرة، وتجعل نفس الطفل سريعا أو يشهق أثناء التنفس، مع حرارة عالية لا تنخفض، والطفل مرهق ولا يستطيع الرضاعة أو يتناول الطعام.

وتابع، أن النوع الأول علامة الراحة والسوائل الدافئة أما النوع الثانى يحتاج إلى طبيب مختص والالتزام بالعلاج لحين الشفاء، مع ضرورة إعطاء الطفل أى دواء بدون استشارة طبية سواء كان دواء كحة أو مضاد حيوي، والأفضل الإكثار فى تقديم السوائل الدافئة والطعام الصحى، وتقوية المنزل جيدا لمساعدة الطفل على سرعة الشفاء وتقليل فرص العدوى داخل المنزل بين جميع أفراد الأسرة.

txt

العسل والليمون أفضل طرق علاج الكحة الجافة

txt

أسباب الكحة الجافة عند الأطفال فى فترة تغيير الفصول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكحة أنواع الكحة الالتهاب الرئوي هل يمكن أن تتطور الكحة إلى التهاب رئوى صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

مواد متعلقة

أسباب السعال الديكي ومخاطره وطرق علاجه

علاج الكحة الناشفة بالمواد الطبيعية في البيت

دكتور حسام حسني: لا يوجد في كتب الطب ما يسمى بدواء الكحة (فيديو)

8 أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من الكحة الجافة

الأكثر قراءة

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أول خرق إسرائيلي لاتفاق غزة، زوارق الاحتلال تطلق النار على شارع الرشيد بغزة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads