احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته

المقرمشات والسناكس والشيبسي ومشتقاتهم من الأكلات المصنعة التي تجذب الصغار كثيرا والعديد من الأمهات تقدمها للصغار دون أى حدود أو تنظيم لتقديمها.

وتظن بعض الأمهات أن تقديم مثل هذه المقرمشات أمر عادى للصغار دون الوعى بمدى خطورة هذه الأكلات على صحة الأطفال.

مخاطر تقديم المقرمشات للطفل باستمرار

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن المقرمشات والسناكس والشيبسى غنية بالألوان والنكهات الصناعية التى تضر بصحة الطفل على المدى البعيد، ومخاطر لا تصل إلى عدم نمو الطفل بشكل جيد فقط بل تسبب سوء التغذية وفقدان الشهية طوال الوقت، لأن البهارات ومحسنات الطعم تسبب الآتى:-

تجعل دماغ الطفل “تطلب نفس الطعم” وترفض الأكل الطبيعي.

الخمول وضعف التركيز، لأن المخ لم يصل له غذاء جيد.

ضعف المناعة، مايطيل ادوار البرد ويكرر إصابته بالميكروبات المختلة.

نمو ضعيف في وزن وطول الطفل.

إصابة الطفل بالإمساك والمغص والانتفاخ.

وعلى المدى الطويل، يصاب الطفل بأنيميا فقر الدم، وضعف العظام، وتأخر عام في النمو.

مخاطر المقرمشات والسناكس على الأطفال

نصائح لتشجيع الصغار على تناول الطعام الصحى

وأضاف عبد الحميد، أنه لتشجيع الطفل على تناول الطعام الطبيعي والعادى فى المنزل حفاظا على صحته، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

غلق مصادر التخريب الاولى، فقبل الاهتمام بتقديم أكلات صحية وأنواع مختلفة منها يجب أولا منع المقرمشات والشيكولاتة والعصائر المعلبة، مع منع تناول الطعام بين الوجبات.

تطبيق الجوع الصحي، حيث يجب ترك الطفل يجوع قليلا بين الوجبات، أو تقديم بديل سريع وصحة له مثل ثمرة فاكهة أو كوب زبادي أو جبن قريش أو بيض.

تقديم طبق صغير للطفل حتى ولو ملعقتين لتشجيعهم على تناول الطعام وانهاء طبقه وذلك افضل كثيرا من طبق كبير.

تجديد طرق تقديم الطعام فعين الطفل تاكل أولا لذا يجب الاهتمام بتقديم الطعام بأشكال وألوان مختلفة ولذيذة.

السماح للطفل بمساعدة الام فى تحضير الطفل المحبب له فهذا يشجعه على تناوله.

الإهتمام بتنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية والنوم للطفل وتشجيعه على الحركة فكل ذلك يفتح شهيته ويساعده على النمو بشكل صحى.

