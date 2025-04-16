الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الزبادي في البيت، للتوفير في الميزانية

الزبادي في البيت
الزبادي في البيت

طريقة عمل الزبادي، في البيت، من الأصناف التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، قياسا بشراءه جاهز، فالزبادي من الأطعمة التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، وعمله في البيت موفر بشكل كبير.
 

طريقة عمل المبكبكة، لغداء سريع التحضير ولذيذ الطعم

طريقة عمل الوافل باحترافية وبأقل التكاليف


ولذلك تحاول الكثير من ستات البيوت أن تجيد طريقة عمل الزبادي في البيت، لأن إجادة واتقان طريقة عمل الزبادي؛ سيوفر في الميزانية، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار منتجات الالبان.

 

ولأن الأطباء دائمًا يؤكدون على فوائد تناول الزبادي للمعدة،  سيكون عمله في البيت أفضل للمعدة، وللجيب أيضًا.

 

ولكل من تبحث عن طريقة عمل الزبادي في البيت، نستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل الزبادي في البيت وبنتائج مضمونة وقوام كريمي متماسك، كما يمكن إضافة الفواكه له لتجديد الطعم.
 

طريقة عمل الزبادي في البيت

 

تعتمد طريقة عمل الزبادي في البيت على ضرورة توفير وسط دافئ لمدة تصل من 6 إلى 8 ساعات حتى يمكن للخميرة أن تعمل في اللبن الحليب، وتحوله إلى لبن زبادي.
وللحصول على طعم كريمي غير لاذع لابد من وضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافئ والذي يفضل أن يكون الفرن بعد تسخينه لفترة كافية ثم إغلاق الشعلة.

 

طريقة الزبادي
طريقة الزبادي

مكونات عمل الزبادي

كوب زبادي
لتر لبن حليب دافئ

طريقة عمل الزبادي في البيت

يخفق كوب الزبادي جيدا، حتى يصبح قوامي كريمي، ويكون خاليا من أي تكتلات أو حبيبات.
يضاف الزبادي المخفوق إلى لتر اللبن الحليب بالتدريج، مع الخفق جيدا، بالمضرب اليدوي أو الكهربي، حتى نضع كوب الزبادي بأكمله في لتر اللبن الحليب.
نصب اللبن الحليب في اكواب، ونغطيها، ثم نضعها في صينية ممتلئة لمنتصفها بالماء الدافيء.
يفضل أن نلف الصينية واللبن الزبادي بفوطة، ثم نضعه في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا، ثم يتم غلق شعلة الفرن، أو في مكان دافيء.
نفتح على الزبادي بعد مرور ما لا يقل عن 6 ساعات، ولا يزي دعن 8 ساعات.
نضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافيء.

 

طريقة عمل اللبن الرايب، أوفر من الجاهز وصحي

 

اللبن الرايب
اللبن الرايب

طريقة عمل اللبن الرايب، من الطرق سهلة التنفيذ، ويعد اللبن الرايب من أصناف منتجات الالبان الذي له الكثير من الفوائد الصحية، ولكن سعر اللبن الرايب ارتفع بشكل كبير، مثله مثل جميع منتجات الألبان، ولذلك تحاول الكثير من الستات إجادة طريقة عمل اللبن الرايب؛ بنفسها في البيت، بدلا من البحث عنه في المحلات، خاصة أنه يشتهر بأنه الحل الأمثل والأسرع لمشاكل المعدة؛ مثل حرقة المعدة والحموضة واضطرابات الجهاز الهضمي، والانتفاخ، وغيرها من المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي والمعدة.
 

وأكدت الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن "اللبن الرايب" هو الحل السحري للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي التي تصيب الكثيرين؛ فهو يريح المعدة والقولون، كما أنه طارد للغازات، ومدر للبول، ويقضي على الحصوات في المثانة والكلى، إلى جانب أنه غني بفيتامين "أ"، ومجموعة فيتامين "ب" المركب، وفيتامين "ج".

 

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل اللبن الرايب في البيت، حتى تضمني جودته، وتوفري في الميزانية.

 

مقادير عمل اللبن الرايب

كيلو لبن حليب
علبة لبن زبادي "يمكنك عملها أيضا في البيت"
ربع ملعقة ملح.

 

طريقة عمل اللبن الرايب الاحترافي:

يغلى اللبن ويترك حتى يصبح دافئا ثم يذاب به الملح ويقلب جيدا.
نضيف الزبادي ويقلب جيدا مرة أخرى، ثم يترك فى مكان دافىء لمدة 6
ساعات.
بعد ذلك يضرب فى الخلاط، ويحفظ فى زجاجات من الزجاج في الثلاجة لحين الاستعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريقة عمل الزبادى الزبادى البلدى الزبادى البيتى الزبادي في البيت طريقة عمل الزبادى البيتى

مواد متعلقة

طريقة عمل الجبن القريش فى المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل القرص الطرية، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة سهلة التحضير يوم الإجازة

ads

الأكثر قراءة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم وقفزة جديدة في الليمون

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البوري والمكرونة ومفاجأة عن البلطي

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، والأوقية تسجل أعلى مستوى في التاريخ

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية