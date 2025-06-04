طريقة عمل الزبادي في البيت لصيام عرفة دون مشكلات

طريقة عمل الزبادى فى البيت، الزبادي من أشهر منتجات الألبان على مستوى العالم ولها عشاق كثيرون وفوائد صحية عظيمة وعادة يتم تناوله على وجبات السحور لصيام صحى.

وطريقة عمل الزبادي فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع صيام يوم عرفة غدا تحرص ربات البيوت اليوم على تحضيرها فى المنزل لصيام بدون أى مشاكل صحية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الزبادى فى البيت.

مكونات عمل الزبادي فى البيت:-

1 لتر من الحليب الكامل الدسم (يمكن استخدام حليب قليل الدسم حسب الرغبة)

2 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي (للاستخدام كبادئ يحتوي على البكتيريا النافعة)

طريقة عمل الزبادى فى البيت:-

يوضع الحليب في قدر على النار حتى يسخن ويصل إلى درجة حرارة حوالي 85 درجة مئوية (أو حتى يبدأ بالغليان الخفيف).

يرفع الحليب من على النار ويترك ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة حوالي 40 – 45 درجة مئوية (أي دافئ لكنه لا يحرق اليد عند لمسه).

تضاف ملعقتان من الزبادي إلى الحليب الدافئ، وتخلط جيدا حتى تمتزج.

يغطى الخليط ويوضع في مكان دافئ لمدة 6 إلى 8 ساعات (يمكن تغطيته بمنشفة ووضعه في فرن مغلق دافئ أو بجوار مصدر حرارة).

بعد أن يتماسك الزبادي، ينقل إلى الثلاجة ويترك ليبرد لمدة 2 إلى 4 ساعات قبل التقديم.

يمكن إضافة العسل أو الفواكه عند التقديم حسب الرغبة.

للحصول على قوام أكثر تماسكا، يمكن تصفية الزبادي باستخدام قطعة قماش نظيفة لإزالة بعض من مصل اللبن.

صنع الزبادي في المنزل ليس فقط اقتصادي، بل يمنحك تحكم كامل في مكوناته وجودته.

طريقة عمل الزبادى فى البيت

فوائد الزبادي للصحة

ومن فوائد الزبادي:

يعد الزبادي من المصادر الغنية بالبروبيوتيك، وهي البكتيريا المفيدة التي تساهم في تحسين صحة الأمعاء، وتساعد هذه البكتيريا على تعزيز التوازن البيولوجي للبكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي، مما يحسن من عملية الهضم ويمكّن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية.

كما أن الزبادي يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل الهضم مثل الإسهال، والإمساك، وانتفاخ البطن، وقد يساهم في علاج بعض اضطرابات الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي.

الزبادي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين (د) والكالسيوم والماغنيسيوم، التي تساهم في تعزيز مناعة الجسم.

البروبيوتيك الموجود في الزبادي يساهم في تقوية جهاز المناعة عن طريق تحسين التفاعل بين البكتيريا المفيدة والجهاز المناعي، مما يعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

يعتبر الزبادي مصدر ممتاز للكالسيوم، الذي يلعب دور مهم في بناء وتقوية العظام والأسنان، كما أنه يحتوي على فيتامين (د)، الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا فإن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من هشاشة العظام وتقوية الهيكل العظمي، خاصة مع التقدم في العمر.

الزبادي يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية الصحية التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، تناول الزبادي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الزبادي يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتهيج الجلدي، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الزبادي في ماسكات الوجه قد يساعد في ترطيب البشرة وتفتيحها.

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