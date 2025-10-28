مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

ترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية، المخالفات المرورية التى تمنع قائدي المركبات من قيادة سيارته لمدة 3 أشهر، وفقا لقانون المرور الجديدة.

كما ترصد نوعية المخالفات التي يوقع عليها غرامة مالية، وكيفية الاستعلام عنها وفقا لإجراءات قانونية…

مخالفات مرورية تمنع قائدي المركبات من قيادة سيارته لمدة 3 أشهر

_ الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، فى حال ارتكاب أى من المخالفات التالية:



- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية فى المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين فى حالات الطوارئ.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.

- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.

- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمى الطريق.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.

- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبى على انسيابية المرور.

مخالفات مرورية توقع عليها غرامة مالية





_300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق فى السيارة، وهو تجهيز أساسى للسلامة.

- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة فى الطريق العام.

- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهى من أخطر المخالفات التى تؤدى إلى حوادث مميتة.

- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين فى الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.

- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الانترنت من موقع النيابة العامة

- اختيار خدمات المرور.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

-إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى المرور.

- سيتم إظهار عما إذا هناك مخالفات مرورية من عدمه.



