مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين
ترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية، المخالفات المرورية التى تمنع قائدي المركبات من قيادة سيارته لمدة 3 أشهر، وفقا لقانون المرور الجديدة.
كما ترصد نوعية المخالفات التي يوقع عليها غرامة مالية، وكيفية الاستعلام عنها وفقا لإجراءات قانونية…
مخالفات مرورية تمنع قائدي المركبات من قيادة سيارته لمدة 3 أشهر
_ الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، فى حال ارتكاب أى من المخالفات التالية:
- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية فى المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين فى حالات الطوارئ.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.
- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.
- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمى الطريق.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.
- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبى على انسيابية المرور.
مخالفات مرورية توقع عليها غرامة مالية
_300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق فى السيارة، وهو تجهيز أساسى للسلامة.
- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة فى الطريق العام.
- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهى من أخطر المخالفات التى تؤدى إلى حوادث مميتة.
- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين فى الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.
- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.
خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الانترنت من موقع النيابة العامة
- اختيار خدمات المرور.
- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
-إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى المرور.
- سيتم إظهار عما إذا هناك مخالفات مرورية من عدمه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا