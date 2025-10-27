الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 1095 مخالفة تجاوز سرعات و102 مخالفة سير و60 دراجة نارية في حملة مرورية

أسفرت جهود حملة مكبرة للإدارة العامة للمرور بضبط عدة مخالفات مرورية استهدفت الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1095 مخالفة تجاوز سرعات و102 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 60 دراجة نارية مخالفة، 84 مخالفة موقف عشوائى، 127 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

