الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار في أبو النمرس بالجيزة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق عقار في أبو النمرس،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب في عقار بإحدى قرى مركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق ومعاينتها عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد، للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.

وتلقت غرفة النجدة بـ مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اشتعال الحريق بالعقار، فتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ. 

وتمكن رجال الإطفاء من حصر الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، قبل السيطرة الكاملة عليه.

واتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الجريدة الرسمية