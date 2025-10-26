بـ"سكين" المجني عليه، مقتل سائق على يد زوج شقيقته بالوراق

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على عامل أقدم على قتل سائق بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهته أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف الدفاع عن نفسه بعدما قام المجني عليه بتسديد طعنة له فقام المتهم بطعنه بنفس السلاح الذي أودى بحياته وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر محضر الضبط وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان قد تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد مصرع شخص بطعنة نافذة في الصدر بدائرة قسم الوراق.

وعلى الفور، كلف رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، رئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين أن قتل “سائق يبلغ من العمر 45 سنة” في مشاجرة مع زوجة شقيقه بسبب الميراث، حيث صفعها على وجهها، ما دفع شقيقها "عامل 40 سنة" للتدخل والدفاع عنها.

خلال المشاجرة، أمسك السائق بسلاح أبيض (سكين) وطعن العامل في جانبه، فقام الأخير بردّ الطعنة له، مسددًا له طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.



وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

