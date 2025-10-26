فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

التقطت كاميرات المراقبة بشارع اللبيني لقطة صادمة تُظهر توك توك يقف للحظات قصيرة، ثم يُلقى منه بجثتي طفلين، أمام أحد العقارات ويلوذ من به بالفرار.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها من خلال فريق عمل علي أعلي مستوي لكشف ملابسات الجريمة الكاملة، والبحث عن المتورطين في وفاة الطفلين، بالإضافة إلى تحديد مكان الطفل الثالث مصطفى.

وتداولت صفحات السوشيال ميديا فيديو للحظة إلقاء الطفلين سيف وجني بالهرم وسط تفاعل كبير من رواد الفيس بوك الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وكشف لغز الجريمة.

وكشف إسلام جمال، الذي أبلغ عن واقعة العثور على الصغيرين، إن زوجته وأولاده شاهدوا الطفلين أثناء نزولهما من العقار وصعدوا إليه مذعورين، وأخبروه بوجود طفلين مغمى عليهما بمدخل العقار، مضيفا: “عندما نزلت وجدت ولد وبنت أعمارهما حوالي 13 و14 سنة والبنت تم خلع بنطالها”.

وأضاف جمال: “الولد كان متوفي والبنت كانت في حالة إعياء شديد، وقالت أنا بنت حمادة ومن المنشية، والناس اتلمت وبعد كده دخلت في غيبوبة".

وتابع الشاهد، أن سائق توك توك تصادف مروره بالشارع قال إنه يقيم في نفس المنطقة التي ذكرتها الطفلة قبل وفاتها، وذهب بعدها أحضر والد الطفلين الذي تعرف عليهما، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلين، أحدهما متوفٍ والأخرى في حالة إعياء شديدة، ملقيين بمدخل العقار رقم 16 بمنطقة اللبيني في فيصل.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى موقع الحادث، حيث تمكنوا من تحديد هوية الطفلين: الأول يُدعى سيف الدين حمادة، 13 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي في المعهد الأزهري بمنشية البكاري، وكان يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وقد تم التأكد من وفاته، أما الثانية، فهي شقيقته جنى حمادة، 11 عامًا، طالبة بالصف السادس الابتدائي في نفس المعهد. كانت في حالة إعياء شديدة، ولم تكن هناك إصابات ظاهرة عليها، وقد تم نقلها إلى مستشفى الهرم حيث دخلت في غيبوبة كاملة وتوفيت لاحقًا.

وقادت التحريات التي أشرف عليها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى خيط جديد بعد بلاغ من المواطن إسلام جمال الدين، 32 عامًا، لحام، مقيم بالعقار محل الواقعة.

وقال الشاهد في بلاغه، إنه فوجئ عند نزوله للعمل بوجود الطفلين ملقين بمدخل العقار، وأنه لا يعلم عنهما شيئًا.

كشفت التحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد أول وزير الداخلية، تفاصيل واقعة العثور على الطفلين، بعد التوصل إلى والد الطفلين، الذي أُحضر إلى قسم شرطة الهرم، وتبين أنه يدعى حمادة عيد، 36 عامًا، فرد أمن بمخازن أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الأب في أقواله، أنه في 27 سبتمبر الماضي، تركت زوجته، زيزي (32 عامًا)، منزل الزوجية برفقة الأطفال الثلاثة (سيف، جنى، مصطفى) إثر خلافات أسرية، وقالت إنها ستذهب إلى منزل أسرتها، لكنهم اختفوا بعدها ولم يتمكن من العثور عليهم رغم محاولاته.

وأضاف الأب، أنه حرر محضرًا بالواقعة برقم 15616 لسنة 2025 إداري الهرم في 5 أكتوبر الجاري بعد أن علم أن زوجته لم تتوجه إلى منزل أسرتها كما ادّعت.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف مصير الطفل الثالث، مصطفى، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي لم يُعثر عليه حتى الآن.

