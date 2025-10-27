شروط استخراج شهادة الوفاة للمرة الثانية إلكترونيا

الإثنين 27 أكتوبر 2025
ترصد فيتو، شروط خطوات استخراج شهادة الوفاة من مصلحة الأحوال المدنية عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى الذهاب للأماكن المخصصة، بعدة خطوات بسيطة دون مغادرة المنزل في السطور التالية.. 

 

أولا- خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونية والمواطن بمنزله



- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.


 

- الضغط على الخدمات الإلكترونية.


 

- اختيار الأحوال المدنية.


 

- اضغط على شهادة وفاة.


 

- سجل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد في حالة كان دخولك للمرة الأولي.


 

- كتابة بيانات المتوفى كاملة.


 

- الضغط على جملة «موافق على الشروط».


 

- إدخال بيانات مستلم شهادة الوفاة ويشترط أن يكون ذات صلة من الدرجة الأولى للمتوفي.


 

- تحديد طريقة الدفع المطلوبة.


 

- الضغط على «إرسال الطلب»

 

ثانيا_شروط استخراج شهادة وفاة الكترونية 
 

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مسبقا.


 

- يجب كتابة اسم المتوفى واسم والدة المتوفى بالكامل بالإضافة إلى مكان الوفاة وسببها، وتاريخ الميلاد إلى جانب تاريخ الوفاة.


 

- يجب أن يكون من يقوم باستخراج الشهادة أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى.


 

- يجب ألا تكون المرة الأولى لاستخراج الشهادة، حيث إنه يتم استخراج الشهادة للمرة الأولى من مكتب الصحة فقط كما يُدون اسم مكتب الصحة المُستخرج منها.

