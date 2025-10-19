ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية و98 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

حملة مرورية لضبط المخالفين

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن تحرير 108720 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، والتوقف العشوائي، ومخالفة شروط الترخيص.

كما شملت الحملات فحص السائقين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تم فحص 1,832 سائق، وتبين تعاطي 98 منهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي إطار الحملات الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 938 مخالفة مرورية إضافية، تنوعت بين تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم استيفاء شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 134 سائق، ثبت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة لضبط المخالفات المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين.

