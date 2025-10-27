الإثنين 27 أكتوبر 2025
حملات مرورية موسعة فى شوارع وميادين الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت إدارة مرور الإسكندرية حملة مرورية مكبرة اليوم الإثنين، ضمن حملات الانضباط  في الشارع السكندري وضبط المخالفات المرورية علي الطرق والمحاور الرئيسية وطريق الكورنيش، للكشف علي رخص المركبات والتأكد من عدم تقطيع المسافات وزيادة الاجرة المقررة.

 

مدير الصحة العالمية: ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية الكوادر

الصحة العالمية: مقتل ممرضة وإصابة 3 من الطواقم الطبية في هجوم على مستشفى بالفاشر

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء رشاد فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بالتواجد الميداني المستمر بين المواطنين، ورصد جميع الشكاوى والعمل على حلها الفوري، وكذلك استمرار وتكثيف الحملات المرورية بمختلف أنحاء المدينة.

 

 


ونُفذت الحملات بتعليمات من العميد محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، مع تواجد  ضباط القطاعات المختلفة.

 

بميادين وشوراع المدينة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، بالإضافة إلى ضبط عدد من مركبات التروسيكل المخالفة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

