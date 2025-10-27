جد ضحايا جريمة الهرم يبرئ المجني عليها: أم أحفادي كانت بتحفظهم القرآن

ترصد فيتو، كيف تقبلت أسرة ضحايا جريمة الهرم خبر مقتلهم هم ووالدتهم على يد المتهم، الذي اعترف بجريمته بدافع سوء سمعتها، خاصة وأنها كانت تربطهما علاقة غير شرعية وكانت تعيش هي وأولادها معه وبمجرد شكه في سلوكها أعد خطته ونفذ جريمته الشنعاء.

أسرة صغار الهرم يرون اللحظات الأخيرة قبل اختفائهم مع والدتهم

في البداية تحدث نجل عم والد الأطفال الثلاثة المتوفين في واقعة "صغار الهرم"، عن والدة الأطفال الثلاثة، قائلا: “إن والدة الأطفال المتوفين كانت منتقبة، وكانت تحرص دائما على الذهاب بأبنائها إلى دار تحفيظ القرآن الكريم، وبالإضافة إلى الدروس الدينية، وأنها كانت تعمل لمساعدة زوجها في تربية أبنائها”.

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الواقعة، أوضح: “ قبل الواقعة بحوالي عشرين يوما تقريبا نشب خلاف بين والد ووالدة الأطفال، خلاف بين زوجين، فتركت منزل الزوجية وتوجهت لمنزل أسرتها”، مؤكدا أن كافة الاعترافات التى أدلى بها المتهم أمام جهات التحقيق افتراء.

ومن جانبه طالب جد الأطفال، تقديم ما يثبت بأن المتهم، والمجني عليها كانت تربطهما علاقة غير شرعية، موضحا: “ ما تم تداوله من اعترافات المتهم غير حقيقي، وعقولنا لن تصدقه، فالمتهم مجرد شيطان في صورة إنسان”.



وعن سلوك المجني عليها والدة الأطفال المتوفاة قال: “هي دلوقتي في دار الحق وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كدا، ويشهد الله إنها كانت على خلق ومحفظة أولادها القرآن”، مؤكدا أن ثقته في القضاء المصري كبيرة وأن المتهم سينال عقابه على الجريمة البشعة.

كيف نفذ المتهم جريمته؟

أدلى المتهم بإنهاء حياة عشيقته وصغارها الثلاثة بمنطقة الهرم، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث عقب ضبطه.

وقال المتهم، ويدعى أحمد. م، 38 سنة، إنه تعرف على "زيزى" أم الصغار الثلاثة من 3 شهور عندما كانت تتردد على المحل ملكه الذى يبيع فيه أدوية بيطرية.



وأضاف أنه نشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت لعلاقة غير شرعية، وعندما نشبت خلافات بينها وبين زوجها حضرت إليه مع أطفالها الثلاثة وأقامت فى شقته المستأجرة.



وتابع أنه اكتشف أنها متعددة العلاقات، فقرر الانتقام منها، وقام بإحضار سائل تنظيف بيطري يحوى مادة كاوية وخلطها بعقار طبي وقدمه لها، مما تسبب فى وفاتها ونقلها لمستشفى قصر العيني وتركها هناك لمدة ثلاثة أيام، واصطحب الصغار للتخلص منهم خشية الإبلاغ عنه.

وأضاف أنه قام بتسميم الولد الأكبر وشقيقته بنفس السم، وعندما رفض الثالث ألقاه في ترعة المنصورية، واستعان بعامل لديه في المحل يدعى رمضان. ص، 54 سنة، وأحضر توك توك له وتخلصا منهما بإلقائهما بمدخل عقار بمنطقة اللبيني.

تعود الواقعة بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده بتلقي العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب بلاغا من الأهالى بالعثور على جثمان طفل "13" سنة وأخرى " 11" سنة فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم والرائد أحمد عبادة والنقباء محمد شريف واحمد كمال معاونين المباحث لمكان الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة بسبب علاقة غير شرعية، مع والدتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

