وفاة طفلين في حريق عقار أبو النمرس والأمن يحقق

حريق عقار، فيتو

كشفت المعاينة التي قام بها رجال المباحث العامة بالجيزة لموقع حريق نشب بعقار سكني بمنطقة النمرس، عقب تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق عن العثور على جثتين لطفلين توفيا إثر الحريق.

وتم نقلهم للمستشفي العام بينما تواصل قوات البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات ومناقشة شهود العيان وأسرة الطفلين وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على ملابساته والتأكد من أن كان هناك شبه جنائية من عدمه 

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص ومعاينة الحريق 

 

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بعقار في قرية تابعة لمركز أبو النمرس، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وحاصر رجال الحماية المدنية موقع الحريق، لمنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية