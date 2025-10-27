فقد الوعي، رد فعل والد ضحايا اللبيني بعد علمه بالجريمة

كشف أحد أقارب والد الأطفال الصغار الذين قتلوا على يد عشيق والدتهم بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام، بصدمة أفقدته الوعي، بعد علمه بالاعترافات التي أدلى بها المتهم أمام جهات التحقيق.

وتابع أحد أقارب والد الأطفال، أن الأب لم يستطع تحمل الصدمة، خاصة أنه علم أن أطفاله كانوا يعيشون مع المتهم برفقة والدتهم التي كانت تربطها علاقة محرمة مع المتهم.

وأشار إلى أنهم لم يستطيعوا جميعا حتى الآن تحمل الصدمة.

وعلى جانب آخر، قامت القوات الأمنية بنقل جثامين الأم وأطفالها المتوفين إلى مشرحة زينهم، وذلك تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بدفنهم.

وقامت جهات التحقيق بالانتقال مع المتهم للشقة فيصل التي شهدت مقتل والدة الأطفال بعد أن دس سم لها داخل كوب عصير، فضلا عن تحرير المادة السامة التي استخدمها المتهم في قتل الأطفال ووالدتهم فضلا عن انتشال جثة الطفل الصغير الذي قام المتهم بإلقائها بمصرف صحي.

كاميرات المراقبة كلمة السر في ضبط المتهم بقتل أطفال اللبيني

وكانت قد التقطت كاميرات المراقبة بشارع اللبيني لقطة صادمة تُظهر توك توك يقف للحظات قصيرة، ثم يُلقى منه بجثتي طفلين، أمام أحد العقارات ويلوذ من به بالفرار.

وتداولت صفحات السوشيال ميديا فيديو للحظة إلقاء الطفلين سيف وجني بالهرم وسط تفاعل كبير من رواد الفيس بوك الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وكشف لغز الجريمة.

اعترف المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة

اعترف المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة في منطقة فيصل بالجيزة، خلال التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بتفاصيل جريمته البشعة، مؤكدًا أنه أقدم على فعلته بعد اكتشافه سوء سلوك والدة الأطفال التي كانت تقيم معه وأبناءها داخل شقة مستأجرة.



وأضاف أنه في يوم 21 أكتوبر الجاري، وضع مادة سامة حصل عليها من محله داخل كوب عصير وقدّمه لها، وبعد أن شعرت بإعياء شديد، نقلها إلى أحد المستشفيات مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان، لتفارق الحياة لاحقًا.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه في يوم 24 أكتوبر، اصطحب أطفالها الثلاثة للتنزه ووضع نفس المادة السامة داخل العصائر، وقدمها لهم جميعًا، إلا أن الطفل الأصغر (6 سنوات) رفض تناولها، فألقاه المتهم في مجرى مائي بإحدى الترع بدائرة القسم، وتم لاحقًا انتشال جثمانه.

وأشار إلى أنه بعد إصابة الطفلين الآخرين بحالة إعياء شديدة، استعان بأحد العاملين في محله وسائق توك توك حسن النية لنقلهما إلى المكان الذي تم العثور عليهما فيه، قبل أن يغادر موقع الحادث.

شاهد عيان

وكشف إسلام جمال، الذي أبلغ عن واقعة العثور على الصغيرين، إن زوجته وأولاده شاهدوا الطفلين أثناء نزولهما من العقار وصعدوا إليه مذعورين، وأخبروه بوجود طفلين مغمى عليهما بمدخل العقار، مضيفا: “عندما نزلت وجدت ولد وبنت أعمارهما حوالي 13 و14 سنة والبنت تم خلع بنطالها”.

وأضاف جمال: “الولد كان متوفي والبنت كانت في حالة إعياء شديد، وقالت أنا بنت حمادة ومن المنشية، والناس اتلمت وبعد كده دخلت في غيبوبة".

وتابع الشاهد، أن سائق توك توك تصادف مروره بالشارع قال إنه يقيم في نفس المنطقة التي ذكرتها الطفلة قبل وفاتها، وذهب بعدها أحضر والد الطفلين الذي تعرف عليهما، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلين، أحدهما متوفٍ والأخرى في حالة إعياء شديدة، ملقيين بمدخل العقار رقم 16 بمنطقة اللبيني في فيصل.



تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل متوفى وآخر في حالة إعياء بمنطقة فيصل، وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بتفاصيل الجريمة كما جاءت في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

