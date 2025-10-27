الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق إندرايف 4 أيام لاتهامه بالتعدي على فتاة

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

انتهت جهات التحقيق المختصة، من أقوال سائق  إندرايف متهم بالتعدي على فتاة بالقاهرة، بسبب إلغاء الرحلة سائق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.

 

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق إندرايف، المتهم بالتعدي على فتاة بالقاهرة، بسبب إلغاء الرحلة.

 

وتعود بداية الواقعة عندما تعرضت فتاة تدعى ندى كامل لواقعة تعدي بالضرب من سائق تابع لشركة النقل الذكي إندرايف، وذلك بعد إلغائها الرحلة، وتوجهت إلى قسم شرطة التجمع الخامس لتحرر محضرا بالواقعة يحمل رقم 10815 لسنة 2025.

وقالت ندى كامل في تصريحات صحفية: إنها كانت ذاهبة إلى عملها صباح يوم الواقعة وإنها طلبت من تطبيق إندرايف سائقا، وعندما وصل السائق إلى مكان يبعد عن موقعها طلبت منه الاقتراب إلى موقعها لكنه رفض وامتنع عن إلغاء الرحلة، فألغت الفتاة الرحلة وطلبت سائقا آخر، قائلة: أنا معملتلوش حاجة هو رفض يجيلي وأنا كنسلت الرحلة بكل هدوء.

وأضافت الفتاة، أنه فور إلغاء الرحلة تفاجأت بسائق إن درايف، أمامها يهددها بالقتل، قائلة: قالي هقتلك وراح العربية مسك حاجة في إيده وضربني بيها على جسمي، وهو كان عاوز يضربني بيها في وشي ولما تفاديتها جه الضرب كله على ضهري، وعملي إصابات في مثبتة بالتقرير الطبي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار في أبو النمرس بالجيزة

بـ"سكين" المجني عليه، مقتل سائق على يد زوج شقيقته بالوراق

شوهوا جسمه بطريقة بشعة وحاولوا قتله، جهود مكثفة لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق أوبر بفيصل

إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - السويس" بعد حادث مروع أسفر عن مصرع وإصابة العشرات

"تعري مقابل مال"، القبض على بلوجر جديدة بعد رقصها بملابس خادشة للحياء

انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر

من عنف الزوج إلى قصة الملابس المثيرة، اعترافات الراقصة لوليتا قبل محاكمتها اليوم

معرفوش والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، نص أقوال "بنت مبارك المزعومة" بتهمة سب رجل أعمال

بسبب "شاحن الموبايل"، المعمل الجنائي يفحص حريق شقة أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشقاء بأوسيم

التحقيق مع 3 أشخاص تحرشوا بموظفة أثناء سيرها بالشارع في كرداسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالقاهره سائق إندرايف بوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

مقتل 5 جنود باكستانيين و25 مسلحًا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان

رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول

خدمات

المزيد

تعرف على تفاصيل العائد الشهري في حساب التوفير بداية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بفعل الخير والتوبة عن الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية