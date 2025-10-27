حبس سائق إندرايف 4 أيام لاتهامه بالتعدي على فتاة

انتهت جهات التحقيق المختصة، من أقوال سائق إندرايف متهم بالتعدي على فتاة بالقاهرة، بسبب إلغاء الرحلة سائق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق إندرايف، المتهم بالتعدي على فتاة بالقاهرة، بسبب إلغاء الرحلة.

وتعود بداية الواقعة عندما تعرضت فتاة تدعى ندى كامل لواقعة تعدي بالضرب من سائق تابع لشركة النقل الذكي إندرايف، وذلك بعد إلغائها الرحلة، وتوجهت إلى قسم شرطة التجمع الخامس لتحرر محضرا بالواقعة يحمل رقم 10815 لسنة 2025.

وقالت ندى كامل في تصريحات صحفية: إنها كانت ذاهبة إلى عملها صباح يوم الواقعة وإنها طلبت من تطبيق إندرايف سائقا، وعندما وصل السائق إلى مكان يبعد عن موقعها طلبت منه الاقتراب إلى موقعها لكنه رفض وامتنع عن إلغاء الرحلة، فألغت الفتاة الرحلة وطلبت سائقا آخر، قائلة: أنا معملتلوش حاجة هو رفض يجيلي وأنا كنسلت الرحلة بكل هدوء.

وأضافت الفتاة، أنه فور إلغاء الرحلة تفاجأت بسائق إن درايف، أمامها يهددها بالقتل، قائلة: قالي هقتلك وراح العربية مسك حاجة في إيده وضربني بيها على جسمي، وهو كان عاوز يضربني بيها في وشي ولما تفاديتها جه الضرب كله على ضهري، وعملي إصابات في مثبتة بالتقرير الطبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.