الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتشال سيارة ملاكي من حفرة أعلى نزلة المنشية والمرور يفتح الطريق بالهرم (صور)

انتشال سيارة ملاكي،
انتشال سيارة ملاكي، فيتو

تمكنت قوات مرور الجيزة بالتنسيق مع قوات المباحث العامة والجهات المعنية بالمحافظة من انتشال سيارة ملاكي سقطت من أعلى نزلة المنشية بالطلعة العكسية في منطقة الهرم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الخدمات المرورية من سحب السيارة عبر أوناش المرور وتسيير حركة المركبات بعد تسبب الحادث في شلل مروري بشارع الهرم.


وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى نزلة المنشية بالطلعة العكسية في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.
على الفور، انتقلت قوة أمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن السيارة انقلبت أثناء سيرها، ما أدى إلى وقوعها داخل حفرة كبيرة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، فيما رفعت الأجهزة المعنية آثار الواقعة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد أن شهد تباطؤًا مؤقتًا.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار في أبو النمرس بالجيزة

بـ"سكين" المجني عليه، مقتل سائق على يد زوج شقيقته بالوراق

شوهوا جسمه بطريقة بشعة وحاولوا قتله، جهود مكثفة لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق أوبر بفيصل

إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - السويس" بعد حادث مروع أسفر عن مصرع وإصابة العشرات

"تعري مقابل مال"، القبض على بلوجر جديدة بعد رقصها بملابس خادشة للحياء

انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر

من عنف الزوج إلى قصة الملابس المثيرة، اعترافات الراقصة لوليتا قبل محاكمتها اليوم

معرفوش والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، نص أقوال "بنت مبارك المزعومة" بتهمة سب رجل أعمال

بسبب "شاحن الموبايل"، المعمل الجنائي يفحص حريق شقة أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشقاء بأوسيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرور الجيزة منطقة الهرم الخدمات المرورية

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

اعترافات المتهم بقتل أطفال فيصل: «حطّيت لهم السم في العصير وانتقمت من أمهم»

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

المصري يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبي 2-1 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بفعل الخير والتوبة عن الذنوب

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية