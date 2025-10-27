انتشال سيارة ملاكي من حفرة أعلى نزلة المنشية والمرور يفتح الطريق بالهرم (صور)

تمكنت قوات مرور الجيزة بالتنسيق مع قوات المباحث العامة والجهات المعنية بالمحافظة من انتشال سيارة ملاكي سقطت من أعلى نزلة المنشية بالطلعة العكسية في منطقة الهرم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الخدمات المرورية من سحب السيارة عبر أوناش المرور وتسيير حركة المركبات بعد تسبب الحادث في شلل مروري بشارع الهرم.



وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى نزلة المنشية بالطلعة العكسية في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن السيارة انقلبت أثناء سيرها، ما أدى إلى وقوعها داخل حفرة كبيرة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، فيما رفعت الأجهزة المعنية آثار الواقعة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد أن شهد تباطؤًا مؤقتًا.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



