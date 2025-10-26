الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

"تعري مقابل مال"، القبض على بلوجر جديدة بعد رقصها بملابس خادشة للحياء

ضبط راقصة في الإسكندرية،
ضبط راقصة في الإسكندرية، فيتو

نجحت قوات الأمن في القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).

 

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

