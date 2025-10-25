انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر

انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بالفحم، على الطريق الرئيسي بدائرة قسم حدائق أكتوبر دون أي إصابات، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وتحفظت قوات الأمن بالجيزة على السائق ومن المقرر أن يخضع لتحليل المواد المخدرة، وتم التحفظ علي السيارة والكشف عنها في المرور.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة هو اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها وسقوط حمولته.

بينما تمكنت الخدمات المرورية من رفع آثار الحادث وسحب السيارة وتنظيم حركة المركبات.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه بانقلاب سيارة نقل بمقطورة دون أي إصابات.

على الفور انتقل المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث. وبالانتقال تبين سقوط سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية كبيرة من الفحم أرضًا دون أي إصابات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.