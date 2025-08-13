الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس راقصة شهيرة على ذمة التحريات 24 ساعة

حبس راقصة
حبس راقصة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط راقصة شهيرة  بمنطقة الهرم، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات جنسية ومشاهد تخالف القيم والعادات المجتمعية.

حبس راقصة شهيرة على ذمة التحريات 24 ساعة

وجاء ذلك عقب متابعة أمنية ورصد بلاغات من مواطنين أفادت بقيامها ببث محتوى خادش للحياء العام، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم المختص.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على جهات التحقيق التي قررت حبسها 24 ساعة على ذمة التحريات، مع استكمال الإجراءات القانونية بحقها.

ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول

أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة المحتوى هبة طارق.. ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول.. ومصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خادش للحياء محتوى خادش للحياء منطقة الهرم محتوى خادش راقصة شهيرة ايحاءات جنسية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة المحتوى هبة طارق.. ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول.. ومصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة

القبض على صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام توك توك بفتاة في الإسكندرية

ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بالطريق الدولي

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق

الأكثر قراءة

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أسوان تسجل 49 درجة غدًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

توتنهام يحرج باريس سان جيرمان ويتقدم بهدف في الشوط الأول من السوبر الأوروبي

خدمات

المزيد

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads