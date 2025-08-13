نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط راقصة شهيرة بمنطقة الهرم، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات جنسية ومشاهد تخالف القيم والعادات المجتمعية.

حبس راقصة شهيرة على ذمة التحريات 24 ساعة

وجاء ذلك عقب متابعة أمنية ورصد بلاغات من مواطنين أفادت بقيامها ببث محتوى خادش للحياء العام، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم المختص.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على جهات التحقيق التي قررت حبسها 24 ساعة على ذمة التحريات، مع استكمال الإجراءات القانونية بحقها.

