من عنف الزوج إلى قصة الملابس المثيرة، اعترافات الراقصة لوليتا قبل محاكمتها اليوم

ترصد فيتو اعترافات البلوجر لوليتا المحبوسة حاليا على ذمة قضايا متهمة فيها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، أمام جهات التحقيق وذلك قبل نظر المحكمة الاقتصادية ثالث جلسات محاكمتها اليوم بتهمة نشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة، في السطور التالية..

وأكدت المتهمة خلال التحقيقات إنها حاصلة على دبلوم تجارة ونشأت في مدينة المنصورة، وأن والدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة، ووالدتها ربة منزل، وأنها عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها.

وأضافت أنها تزوجت عام 2011 من شخص يدعى عمر وأن الزواج استمر 4 أشهر فقط بعد أن اعتدى عليها بمطواة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما عقب اكتشافها زواجه من امرأة أخرى دون علمها.

وأفادت البلوجر في اقوالها أنها انتقلت إلى القاهرة بعد الطلاق بهدف العمل، وبدأت تصوير ونشر مقاطع رقص على مواقع التواصل لتحقيق الشهرة والعمل في مجال التمثيل، مؤكدة أن جدتها كانت ترفض تلك الفيديوهات بسبب محتواها والملابس التي تظهر بها.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام في وقت سابق، قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



