السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع 3 أشخاص تحرشوا بموظفة أثناء سيرها بالشارع في كرداسة

متهمون، فيتو
متهمون، فيتو

تحقق الجهات المختصة مع 3 أشخاص، متهمين بالتحرش بموظفة أثناء استقلالهم موتوسيكل، حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز كرداسة.

وتقدمت المجني عليها ببلاغ لمركز شرطة كرداسة، يفيد بتضررها من 3 أشخاص تحرشوا بها حال سيرهم بدارجة نارية “موتوسيكل” وحاول أحدهم امساك ذراعها، وفروا هاربين، وذلك أثناء سيرها بالطريق.


وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم عاطلين وتتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما و17 سنة وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم أمام رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع عامل أثناء سرقة عمود إنارة في الصف

خبراء عن جريمة الإسماعيلية: "القاتل الصغير" ضحية الإهمال الأسري والسوشيال ميديا

نتائج حملة مرورية على متعاطي المخدرات بالطرق الزراعية خلال 24 ساعة

هجامة بثوب جديد، القبض على تشكيل عصابي للسطو على الكمبوندات الشهيرة بالهرم

بسبب فسخ خطبتها، فتاة تحاول التخلص من حياتها بـ 40 حبة دواء في السلام

بتضربني وعايزة مني تعويض، محاسب يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بعد 6 أشهر زواج بالجيزة

موظف في دعوى طاعة: بعد حملها ساومتني وعقب الولادة هجرتني ولاحقتني بـ 6 دعاوى قضائية

ضرب وسحل صحفية ونزع حجابها أمام المارة لتقديمها طعاما للكلاب في أكتوبر

تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بسبب 200 جنيه فى الوراق

سماع أقوال الشهود في مشاجرة نشبت بين 4 شباب وفتاة في أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز كرداسة قطاع اكتوبر النيابة العامة
ads

الأكثر قراءة

أروعها هدف ميسي النادر، إنتر ميامي يفوز على ناشفيل بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض كبير يصل إلى 3470 جنيها، بشرى سارة عن أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مصرع طفل سقط عليه جدار في الوادي الجديد

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

معرفوش والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، نص أقوال "بنت مبارك المزعومة" بتهمة سب رجل أعمال

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بانتخابات مجلس النواب 2025

خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول في المطار

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية