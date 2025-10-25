التحقيق مع 3 أشخاص تحرشوا بموظفة أثناء سيرها بالشارع في كرداسة

تحقق الجهات المختصة مع 3 أشخاص، متهمين بالتحرش بموظفة أثناء استقلالهم موتوسيكل، حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز كرداسة.

وتقدمت المجني عليها ببلاغ لمركز شرطة كرداسة، يفيد بتضررها من 3 أشخاص تحرشوا بها حال سيرهم بدارجة نارية “موتوسيكل” وحاول أحدهم امساك ذراعها، وفروا هاربين، وذلك أثناء سيرها بالطريق.



وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم عاطلين وتتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما و17 سنة وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم أمام رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

