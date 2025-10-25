السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

بسبب "شاحن الموبايل"، المعمل الجنائي يفحص حريق شقة أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشقاء بأوسيم

حريق بأوسيم، فيتو
حريق بأوسيم، فيتو

فحص فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أوسيم، أسفر عن مصرع رضيعة وإصابة أشقائها الثلاثة للوقوف على ملابساته.

 

تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأجرت قوات الحماية المدنية، عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق بالشقة.

وبالفحص تبين مصرع “ليلى” رضيعة عمرها عام، وإصابة أشقائها الثلاثة “ زياد، 5 سنوات، محمد، 8 سنوات، ريتاج 10 سنوات”، بحالة اختناق، وتم نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 


وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن ماسا كهربائيا بشاحن الهاتف المحمول تسبب في نشوب الحريق، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية