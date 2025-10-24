هجامة بثوب جديد، القبض على تشكيل عصابي للسطو على الكمبوندات الشهيرة بالهرم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 10 أشخاص، كونوا تشكيلا عصابيا للسطو على أرقى كمبوندات الجيزة.

وكانت معلومات وردت لمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام أشخاص منهم من يحمل معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الفلل والشقق السكنية الموجودة بكمبوندات شهيرة في الهرم، مستغلين غياب أصحابها، والاستيلاء منها على محتوياتها ومصوغات ذهبية.

وبعد تعدد البلاغات من أصحاب فيلل وشقق داخل كمبوندات شهيرة باكتشافهم سرقة محتوياته، تم على الفور تشكيل فريق بحث لجمع التحريات وتم تحديد المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطته وأرشدوا عن مكان المسروقات وجار إحالتهم للنيابة العامة للتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.