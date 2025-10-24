مصرع عامل أثناء سرقة عمود إنارة في الصف

لقى شاب مصرعه بسبب سقوط عمود إنارة، أثناء محاولته سرقة العمود مع 3 أصدقائه، في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدى أبو شميلة، تلقى إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هانى شعراوي، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب إثر سقوط عمود إنارة بدائرة مركز شرطة الصف.

وفور تلقي البلاغ أمر رئيس قطاع الجنوب، العميد محمد الصغير، مفتش مباحث الصف، العقيد محمد العشرى، ورئيس مباحث الصف، المقدم أحمد ماهر والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى محال البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 15 عامًا.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة عامود إناره برفقة 3 من اصدقائه، سقط عليه العامود وأدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أصدقائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب انتهاء فريق الطب الشرعي من مناظرة الجثمان، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.