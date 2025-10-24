الجمعة 24 أكتوبر 2025
نتائج حملة مرورية على متعاطي المخدرات بالطرق الزراعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور  خلال 24 ساعة استهدفت الطرق الزارعية، عن ضبط 5 سائقي نقل ثقيل للمواد المخدرة عبر اكتشافها بعد خضوعهم لتحليل المخدرات اذي يتم من خلال الخدمات المرورية المعينة علي الطرق  1098 مخالفة تجاوز سرعات و109 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 45 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائى، 129 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

