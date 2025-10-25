معرفوش والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، نص أقوال "بنت مبارك المزعومة" بتهمة سب رجل أعمال

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة "مروة يسري" الشهيرة بـ “ابنة مبارك المزعومة” في سب وقذف والتشهير برجل الأعمال أحمد وهبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد فيتو، خلال السطور التالية أقوال المتهمة ضد رجل الأعمال وادعاء تورطه في تجارة الأعضاء، في القضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية من خلال بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي…

س وما هي ظروف إنشائك للحساب المسمى ابنة الرئيس محمد حسني مبارك ؟

ج _ أنا عملته عشان أتفرج على فيديوهات على التيك توك.

س _وما سبب اختيارك لذلك الاسم بالتحديد ؟

ج _أنا عملته عشان أنا فعلا بنت الرئيس محمد حسني مبارك

س ما قولك فيما جاء بأقوال وكيل الشاكي أحمد وهبة عطية عبادة " من قيامك بسب وقذف الشاكي ووصفه بالبلطجي، وقيامه بتجارة الأعضاء وأعمال البلطجة مستخدما في ذلك حسابك المسمى " ابنة الرئيس محمد حسني مبارك" عبر تطبيق التيك توك ؟

ج _ أنا فعلا اللي عاملة الأكونت بتاع بنت الرئيس محمد حسني مبارك، بس أنا ما نشرتش عليه أي حاجه تعلق بالشخص اللي اسمه أحمد وهبة عطية دا وأنا معرفهوش شخصيا بس أنا سمعت عنه على موقع التيك توك إن هو متورط في تجارة الأعضاء وكمان اللي قالي على اسمه هو واحد اسمه أليكس وقالي إن هو بيتاجر في الأعضاء بس أنا ما نشرتش حاجة على صفحتي خاصة بي.



س_ما قولكِ وقد تبين من مشاهدتكِ الآن أنكِ أنتِ ذات السيدة الظاهرة بالمقاطع المعروضة عليكِ وبذات أوصافكِ وملامحكِ؟

ج_ لا مش أنا، والفيديوهات دي معمولة بالذكاء الاصطناعي ومش بتاعتى وأنا ماليش علاقة بيها، وأنا الكلام اللي في الفيديوهات ده عمري ما قولته على أحمد وهبة، لأني معرفهوش شخصيًا.

س _وما قولكِ في مشاهد المقاطع المصورة المنشورة عبرة حسابك المسمى «ابنة الرئيس محمد حسني مبارك» الآن والتي أقررتِ بصحة أن هيئتكِ وملامحكِ وأوصافكِ بتلك هي ذاتها هيئة وأوصاف وملامح السيدة الظاهرة بالمقاطع المعروضة عليكِ الآن والمقدمة من وكيل الشاكي ؟

ج _ لا مش أنا، والفيديوهات ديه معرفش عنها حاجة ومش أنا اللي فيها، والفيديوهات ديه معمولة بالذكاء الاصطناعي.



س_وما قولكِ وقد تضمنت العبارات التي جاءت على لسانك بالمقاطع المصورة المنشورة بمعرفة حسابكِ، اتهامك لبعض الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار في الأعضاء البشرية والتسبب في وفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، وهي ذات العبارات المرددة في المقاطع المصورة المقدمة من وكيل الشاكي، والتي اتهمته فيه أيضًا بالإتجار في الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر والبلطجة وممارسة أعمال الدعارة ؟



ج _أنا زي ما قولت مش أنا الست اللي ظاهرة في المقاطع المصورة اللي مقدمها أحمد وهبة، وأنا معرفهوش شخصيًا بس كنت أعرف واحد اسمه اليكس قالي إن أحمد وهبة ده بيتاجر في الأعضاء إن هو عنده معلومات عنه وعن ناس تانية بتاجر في الأعضاء والدليل على أن الفيديوهات المقدمة من الشاكي، وبيتهمني فيها بالإساءة إليه انا أصلًا ملهاش، وجود أصلا على صفحتي التيك توك، ويطلب من النيابة إنها تدخل على صحفتي وتشوف الفيديوهات دي موجودة ولا لأ.

س _ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بنشر أخبار ومعلومات من شأنها انتهاك خصوصية المجني عليه سالف الذكر وحرمة حياته الخاصة دون رضاه على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج _ محصلش.

س_ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه ؟





س _ ما طبيعة علاقتك بالشاكي أحمد وهبة عطية عبادة ؟



ج _ أنا معرفوش معرفة شخصية بس أنا سمعت عنه على موقع التيك توك إن هو متورط في تجارة الأعضاء وكمان أعرف واحد اسمه أليكس، وقالي إن أحمد وهبة دا بيتاجر في الأعضاء بس أنا ما نشرتش حاجة على صفحتي خاصة بيه.



س_ وما هي عدد حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وما هي أسماء تلك الحسابات ونوعها تحديدا ؟



ج _ أنا عندي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك " واسمه ابنه الرئيس محمد حسني مبارك.



س ومتى قمتي بإنشاء الحساب المسمى ابنة الرئيس محمد حسني مبارك وما هو عدد الحسابات التي أنشأتها بذلك الاسم؟

ج _ أنا عملت حسابات كبير بالاسم ده ومفضلش غير واحد له عملاه قبل ما أتمسك بأسبوع.

س_ وهل أنتي القائمة على إدارة تلك الحسابات المسماة ابنه الرئيس محمد حسني مبارك على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك ؟

ج_ أيوة أنا اللي بديره لحد ما اتمسكت يوم ٢٠٢٥/٧/٢٧.

س _ وما هو المحتوى محل المقاطع التي تقومين بنشرها على حسابك سالف البيان؟

ج_ المحتوى اللي أنا بقدمه عبارة عن فيديوهات بعملها عشان أثبت حقي بخصوص موضوع النسب وأجعلها قضية رأي عام وعشان أدافع عن نفسي من أي حد يحاول يأذيني وكنت بسمع عن تجارة الأعضاء وكنت أعرف واحد اسمه أليكس وده كان بتواصل معايا من برا مصر وقالي إن هو عنده معلومات كتير عن ناس في مصر متورطة في تجارة الأعضاء فكنت بتكلم في الفيديوهات اللي بنشرها بناء على المعلومات اللي قالهالي أليكس.





