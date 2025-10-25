السبت 25 أكتوبر 2025
انتظام الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية المعينة بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة، من تسيير حركة المركبات، وذلك فور إصابة الطريق بشلل عقب وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم رفع حطام الحادث من أعلى الطريق.

 

وتواصل قوات الأمن مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق فى الجيزة بوجود حادث تصادم ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

