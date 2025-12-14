مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في قرية اللوزي مركز شربين في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى جثة هامدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في قرية اللوزي مركز شربين محافظة الدقهلية خنقا على يد الأصدقاء أثناء اللعب.



انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وتبين مصرع الطفل حسن عطية حسن عبد الرازق 10 سنوات وصل للمستشفى جثة هامدة وبه آثار خنق.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

