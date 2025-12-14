الأحد 14 ديسمبر 2025
مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في قرية اللوزي مركز شربين في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى جثة هامدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في قرية اللوزي مركز شربين محافظة الدقهلية خنقا على يد الأصدقاء أثناء اللعب.


انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وتبين مصرع الطفل حسن عطية حسن عبد الرازق 10 سنوات وصل للمستشفى جثة هامدة وبه آثار خنق.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

