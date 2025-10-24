حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

شهدت منطقة نجع علي عيد في مدخل قرية بنجا مركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم اندلاع حريق فى منزل مكون من 4 طوابق وحوش وبعض أشجار النخيل والبوص دون خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق منزل ع. ع 56 عاما وحوشا ملحق و6 أشجار نخيل له دون خسائر فى الأرواح، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق واخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية والأهالي.

وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

