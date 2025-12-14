أبرزها ريال مدريد مع ألافيس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأحد 14/ديسمبر/2025 - 06:00 ص 12/14/2025 6:00:12 AM

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورت 1

وست هام مع أستون فيلا 4 مساء - بي إن سبورت 4

نوتنجهام مع توتنهام 4 مساء - بي إن سبورت 2

برينتفورد مع ليدز 6.30 مساء - بي إن سبورت 1

الدوري الإسباني

إشبيلية مع ريال أوفييدو 3 مساء - بي إن سبورت 5

سيلتا فيجو مع بيلباو 5.15 مساء - بي إن سبورت 5

ليفانتي مع فياريال 7.30 مساء - بي إن سبورت 3

ألافيس مع ريال مدريد 10 مساء - بي إن سبورت 1

الدوري الإيطالي

ميلان مع ساسولو 1.30 مساء - starz play App

أودينيزي مع نابولي 4 مساء - starz play App

جنوى مع إنتر ميلان 7 مساء - starz play App

بولونيا مع يوفنتوس 9.45 مساء - starz play App

الدوري الفرنسي

ليون مع لوهافر 4 مساء - بي إن سبورت 6

لاني مع نيس 6.15 مساء - بي إن سبورت 6

مارسيليا مع موناكو 9.45 مساء - بي إن سبورت 2

الدوري الألماني

فرايبورج مع دورتموند 4.30 مساء - إم بي سي أكشن

بايرن ميونخ مع ماينز 6.30 مساء - إم بي سي أكشن

