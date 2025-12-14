أبرزها ريال مدريد مع ألافيس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورت 1
وست هام مع أستون فيلا 4 مساء - بي إن سبورت 4
نوتنجهام مع توتنهام 4 مساء - بي إن سبورت 2
برينتفورد مع ليدز 6.30 مساء - بي إن سبورت 1
الدوري الإسباني
إشبيلية مع ريال أوفييدو 3 مساء - بي إن سبورت 5
سيلتا فيجو مع بيلباو 5.15 مساء - بي إن سبورت 5
ليفانتي مع فياريال 7.30 مساء - بي إن سبورت 3
ألافيس مع ريال مدريد 10 مساء - بي إن سبورت 1
الدوري الإيطالي
ميلان مع ساسولو 1.30 مساء - starz play App
أودينيزي مع نابولي 4 مساء - starz play App
جنوى مع إنتر ميلان 7 مساء - starz play App
بولونيا مع يوفنتوس 9.45 مساء - starz play App
الدوري الفرنسي
ليون مع لوهافر 4 مساء - بي إن سبورت 6
لاني مع نيس 6.15 مساء - بي إن سبورت 6
مارسيليا مع موناكو 9.45 مساء - بي إن سبورت 2
الدوري الألماني
فرايبورج مع دورتموند 4.30 مساء - إم بي سي أكشن
بايرن ميونخ مع ماينز 6.30 مساء - إم بي سي أكشن
