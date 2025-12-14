الأحد 14 ديسمبر 2025
أبرزها ريال مدريد مع ألافيس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

الدوري الإنجليزي الممتاز 

كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورت 1 

وست هام مع أستون فيلا 4 مساء - بي إن سبورت 4 

نوتنجهام مع توتنهام 4 مساء - بي إن سبورت 2 

برينتفورد مع ليدز 6.30 مساء - بي إن سبورت 1 

الدوري الإسباني 

إشبيلية مع ريال أوفييدو 3 مساء - بي إن سبورت 5 

سيلتا فيجو مع بيلباو 5.15 مساء - بي إن سبورت 5 

ليفانتي مع فياريال 7.30 مساء - بي إن سبورت 3 

ألافيس مع ريال مدريد 10 مساء - بي إن سبورت 1

الدوري الإيطالي 

ميلان مع ساسولو 1.30 مساء - starz play App 

أودينيزي مع نابولي 4 مساء - starz play App 

جنوى مع إنتر ميلان 7 مساء - starz play App 

بولونيا مع يوفنتوس 9.45 مساء - starz play App 

الدوري الفرنسي 

ليون مع لوهافر 4 مساء - بي إن سبورت 6 

لاني مع نيس 6.15 مساء - بي إن سبورت 6 

مارسيليا مع موناكو 9.45 مساء - بي إن سبورت 2 

الدوري الألماني 

فرايبورج مع دورتموند 4.30 مساء - إم بي سي أكشن 

بايرن ميونخ مع ماينز 6.30 مساء - إم بي سي أكشن 

 

