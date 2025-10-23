الخميس 23 أكتوبر 2025
مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما وأصيب زوجها بحروق في حريق نشب داخل ورشة إصلاح سيارات في منطقة العجوزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


حريق ورشة إصلاح سيارات العجوزة


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة إصلاح سيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية