في ذكرى رحيله، محطات في حياة الفنان أحمد راتب.. ترك الهندسة من أجل الفن، وسر ابتعاده عن السياسة

أحمد راتب، فنان كوميدي عرف باحترام فنه، ملتزم في عمله، قدم أشهر الأدوار التي تحمل السخرية من الأوضاع، بدأ مشواره الفني وهو طفل يمارس التمثيل في المدرسة، قدم أدوارا سينمائية متنوعة بين الكوميدى والتراجيدى لكنه لم يحظ بأدوار البطولة، من أشهر أدواره "السحت" في مسلسل المال والبنون، رحل في مثل هذا اليوم عام 2016.



عرف الفنان أحمد راتب بتحمل المسئولية والالتزام في عمله الفني، ويحسب له أنه أثناء رحيل والده القريب منه ليلا ولم يدفن بعد، لكن جاء ميعاد تقديم دوره في مسرحية "الزيارة انتهت" على خشبة المسرح، تمالك نفسه وذهب إلى المسرح وأدى دوره الكوميدي في المسرحية ببراعة.

ابن السيدة زينب ترك الهندسة بسبب التمثيل



ولد الفنان أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وبدأ التمثيل وهو صغير عندما كان لا يزال طالبا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه.

مع عادل إمام فى أحد أفلامه



عرفه الجمهور وأحبه في مسرحية "سك على بناتك" مع الفنان فؤاد المهندس"، وكانت أشهر إفيهاته “كان في حاجات بتشرر وأنا بهرر” ليرد عليه المهندس "خير خير هتتكسي"، وقال أيضا: "بغِير من البنطلون لو سمحت".

فوبيا آخر أعماله في السينما



قام الفنان أحمد راتب بالتمثيل في عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات، فقدم أدوارا سينمائية متنوعة بين الكوميدى والتراجيدى برع فيها منها: “الكومندان، أجراس الخطر، زهايمر، على بيه مظهر، جدعان الحلمية، أنت اللى قتلت الحنش، المشاغبون في البحرية، الجردل والكنكة، الحب فوق هضبة الهرم، واحدة بواحدة”، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "فوبيا" الذي انتهى من تصويره بالكامل وعرض بعد وفاته عام 2016.

19 عملا فنيا مع عادل إمام



لازم أحمد راتب الفنان عادل إمام في معظم أفلامه ومسرحياته التي بلغت 19 عملا، حيث كانت تجمع بينهما علاقة صداقة وحب قوية استمرت سنوات، فقدم معه مسرحية "الزعيم" ومجموعة أفلام منها: “الإرهابي، طيور الظلام، بخيت وعديلة، الإرهاب والكباب، المتسول” وغيرها.



كما كان للسينما نصيب من أعمال الفنان أحمد راتب، وكان للدراما نصيب أيضا فقدم خلالها أدوارا مميزة في المسلسلات التليفزيونية التي وصلت إلى أكثر من 200 عمل منها: "السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي، أدى ببراعة شخصية السحت في "المال والبنون" قدم ببراعة شخصية الموسيقار محمد القصبجى في مسلسل "أم كلثوم" الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل في مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وكان آخر أدواره التي لم يكملها في مسلسل "الأب الروحي"، وأيضا فيلمي "جواب اعتقال" و"مولانا" الذي لم يتمكن من مشاهدتهم ورحل قبل عرضهم.

الفنان أحمد راتب فى دور السحت



ومن الأسرار الهامة في حياة الفنان أحمد راتب والذي كان سببا في ابتعاده تماما عن السياسة في حياته، قصة اعتقاله وهو طالب عام 1968، بسبب اعتصامه مع بعض زملائه في كلية الهندسة اعتراضا على بعض القرارات التي أعقبت النكسة وتم اعتقاله تسعة أيام، وخرج وهو لديه شعور بأنه بطل قومي، مما جعله يتوجه لمقهى معروف بأن رواده من المناضلين أصحاب الأفكار الثورية ليجلس معهم باعتباره واحدا منهم إلا أنه فوجئ عندما جلس على المقهى بأن الجالسين يتحدثون في أمور شخصية ليس لها أي علاقة بالقرارات التي اُعتقل بسبب اعتراضه عليها، مما أصابه بصدمة كبيرة ليقرر ألا يشترك في العمل السياسي مرة أخرى.

الفنان احمد راتب

وفى مثل هذا اليوم 14 ديسمبر 2016 رحل الفنان أحمد راتب عن عمر 67 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، تاركا خلفه رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية والتليفزيونية.

