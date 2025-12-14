تيفاني عضوة “Girls’ Generation” والممثل بيون يو هان يعلنان نيتهما للزواج

18 حجم الخط

أكد كلٌ من عضوة فرقة الكيبوب “Girls’ Generation” والممثلة تيفاني يونج والممثل بيون يو هان على علاقتهما، مؤكدين على نيتهم للزواج قريبًا.

وأفادت صحيفة "إيلغان سبورتس" اليوم 13 ديسمبر أن النجمين يخططان لإقامة حفل زفافهما في خريف عام 2026، وفي صباح اليوم ذاته، أصدرت وكالة “TEAMHOPE” التابعة للممثل بيون يو هان بيانًا أكدت فيه صحة الأنباء المتعلقة بمواعدة النجمين لبعضهما البعض بنية الزواج، إلا أنها أوضحت في الوقت ذاته أنه لم يتم تحديد موعد محدد للزفاف بعد.

وقد سبق وشارك تيفاني وبيون يو هان معًا في بطولة دراما “Uncle Samsik” التي عرضت على منصة ديزني بلس وتم طرحها في شهر مايو من العام الماضي.

بيان الوكالة الرسمي

جاء في البيان الكامل لوكالة "تيم هوب" ما يلي:

"مرحبًا، هذه وكالة تيم هوب المسئولة عن الممثل بيون يو هان.

يخوض الممثل حاليًا علاقة جدية مع تيفاني يونج مع وجود نية للزواج، وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن جدول زمني محدد لحفل الزفاف المحتمل، إلا أن كلا الممثلين أعربا عن رغبتهما في إبلاغ معجبيهما أولًا بمجرد اتخاذ القرار، نشكركم على اهتمامكم الدافئ، ونطلب منكم منحهم بركاتكم والدعاء بأن يكون مستقبلهم مليئًا بالنعمة والحب".

رسائل النجمين إلى المعجبين

عقب الإعلان عن علاقتهما وخططهما للزواج، شارك كل من تيفاني يونغ وبيون يو هان رسائل مكتوبة بخط اليد موجهة لمعجبيهما.

نشرت تيفاني الرسالة التالية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام:

"مرحبًا، أنا تيفاني يونج، آمل أن تكونوا جميعًا دافئين في هذا الشتاء وأن تحظوا بعطلة نهاية أسبوع آمنة، أود أن أحيي بحذر كل من يهتم بهذه المساحة.

أكتب هذا لأنني أريد أن أخبر معجبي شخصيًا بالأخبار التي تم تداولها اليوم، أنا حاليًا في علاقة جدية مع شخص أكن له مشاعر إيجابية، ونحن نتواعد بنية الزواج.

إنه شخص يجعلني أرى العالم من منظور متفائل ومليء بالأمل، وشخص يمنحني راحة البال، وعلى الرغم من أننا لم نقرر جدول زمني محدد، إلا أنه في حال اتخاذ قرار مهم في المستقبل، سأخبر معجبي مباشرة أولًا.

أشكركم بصدق على دعمكم لي لفترة طويلة ومراقبتي دائمًا بنظرة دافئة. لن أنسى تلك المشاعر، وسأعتز بها بينما أواصل رد حبكم من خلال بذل قصارى جهدي في موقعي. شكرًا لكم."

من جانبه، شارك بيون يو هان الرسالة التالية:

"مرحبًا. هذا بيون يو هان.

إلى عائلتي، هل تمضون أيامكم بسلام؟ إنه شتاء أشعر فيه بالهدوء أينما وطئت قدماي.

آمل أن يصبح هذا الشتاء وقت يزداد فيه الدفء وضوحًا وسط الهواء البارد، وآمل أن تنعم أجسادكم وعقولكم بسلام عميق مع الحرص على عدم الإصابة ولو بنزلة برد خفيفة.

عندما أفكر كيف كنتم سعداء من أجلي وهنأتموني ومنحتموني الحب في كل خطوة من رحلتي حتى الآن، لا يسعني إلا أن أحني رأسي وأكرر بهدوء كلمة شكرًا. مرة أخرى، أنا ممتن للغاية.

إذا كان هناك أي شخص يجب أن أشاركه أخباري أولًا، فهو أنتم يا بانهان، ولهذا أكتب هذه الرسالة، أشعر بالتوتر والقلق من أنكم قد تتفاجأون بهذا الخبر المفاجئ.

أنا حاليًا أواعد شخصًا جيد بنية الزواج. ورغم أنه ليس لدينا جدول زمني أو خطط محددة بعد، إلا أنه لطالما كانت لدي رغبة قوية في مشاركة هذه الأخبار مع معجبي أولًا وقبل كل شيء.

لقد قابلت شخص أحبه، شخصًا يدفئ قلبي المتعب بسرعة عندما أرى وجهها المبتسم، وعندما نكون معًا، أجد نفسي أرغب في أن أصبح شخصًا أفضل.

وبينما يتحول ضحكنا إلى فرح صحي وحزننا إلى نضج صحي لبعضنا البعض، سأصبح ممثلًا يمكنه نقل مشاعر أكثر دفئًا.

آمل أن يبتسم جميع أعضاء بانهان كثيرًا ويستمتعوا بحياة سعيدة في أي طريق تسلكونه. في المستقبل، أود أن أعمل بجدية أكبر من الآن وأن أقدم أعمالًا يمكن الاستمتاع بها".

