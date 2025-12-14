الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوسطة

سقوط الامطار، فيتو
سقوط الامطار، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من محافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

 

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الجمعة، درجات حرارة منخفضة

مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس أماكن سقوط الأمطار غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.. انحسار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وكاترين تقترب من الصفر

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الشبورة غدا

الأرصاد: أجواء باردة وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس السبت

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تحث المواطنين على بدء العام الجديد 2026 بالإقلاع عن التدخين

حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

مفاجأة صادمة، منتخب الأرجنتين مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2026

بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على مصر وسقوط أمطار بهذه المناطق

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على الجدول الزمني المتبقي لانتخابات مجلس النواب 2025

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads