أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

تعلن الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن القيام بأعمال رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025 من الساعة 3 صباحًا حتى 9 صباحًا؛ فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط “وادى النيل – 6 أكتوبر”.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة بمنطقة مصر الجديدة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بربط كلب من عنقه بحبل وسحله في أحد شوارع محافظة القليوبية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، وقيامها بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب لفتاتين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات بكافة أشكالها.

كمبوند بيفرلي هيلز، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الملاكم المتهم بإصابة أسرة كاملة داخل كمبوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد بتهمة الشروع في القتل.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم برفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريري، ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أيد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

حددت جهات التحقيق جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة، في اتهامها بدهس أحد الأشخاص بسيارتها في نطاق محافظة الجيزة.

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بخطف وقتل شاب وسرقة التوك توك الخاص به ومتعلقاته وإلقاء جثمانه بإحدى الترع في محافظة الشرقية والمعروفة إعلاميا بقضية "شهيد لقمة العيش"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه.

حددت الدائرة الثانية ارهاب، يوم 19 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 40 عنصرًا من جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة وتلقي تمويلات خارجية واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





