الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة وحدات سكنية بحدائق الأهرام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام بعض الأشخاص بكسر أبواب وحدات سكنية تحت الإنشاء بأحد المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة وسرقة محتوياتها.

عاطل اعترف بكسر باب وحدة سكنية تحت الإنشاء واستُرجعت المسروقات من عميل له

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالحادث، وتم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو مالك شركة تسويق مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وبسؤاله أفاد بأن صديقه تعرض لسرقة وحدته السكنية، مشيرًا إلى أن الأخير (مالك معرض سيارات) أكد أنه بتاريخ 14 الجاري فوجئ بكسر باب مسكنه "تحت الإنشاء" وسرقة محتوياته، فقام بتصوير الفيديو المتداول.

كما تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث باستخدام أسلوب كسر الباب. وتم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميل له، عامل خردة له معلومات جنائية، والذي تم ضبطه أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين في الواقعة، وإحالة المحاضر للنيابة لاستكمال التحقيق.

