ضبط مدير مكتب "كاستنج" غير مرخص بمصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط المدير المسئول عن مكتب كاستنج غير مرخص بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

حيث أكدت المعلومات والتحريات أن المتهم أنشأ وأدار المكتب بدون ترخيص رسمي، واستغلّه في استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو باستخدام أجهزة حاسب آلي محمّلة بمصنفات فنية غير مجازة رقابيًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر المكتب وضبط المتهم وبحوزته المعدات والأجهزة المستخدمة في التصوير، وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

