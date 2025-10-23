ضبط 9 سيدات بصحبتهم 16 طفلا لاستغلالهم في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 9 سيدات – لـ 5 منهن معلومات جنائية – لقيامهن باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم ضبطهن وبصحبتهن 16 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول في الشوارع، وبمواجهتهن أقرّوا بارتكابهن النشاط الإجرامي واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذّر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

