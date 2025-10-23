الداخلية تضبط أكثر من 99 ألف مخالفة مرورية و101 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات بكافة أشكالها.

الداخلية تضبط أكثر من 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 99,615 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1,843) سائق مركبة، وتبيّن إيجابية 94 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 906 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 153 سائقًا ثبت إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، فضلًا عن ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن المروري على الطرق والمحاور الرئيسية.

