الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب بالقليوبية وضبط المتورطين

3 أشخاص ربطوا الكلب
3 أشخاص ربطوا الكلب وسحلوه بدعوى "إزعاجه للمنطقة"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بربط كلب من عنقه بحبل وسحله في أحد شوارع محافظة القليوبية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وعددهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدعوى أن الكلب كان يتسبب في إزعاج السكان، فقاموا بربطه لمحاولة إبعاده عن المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

