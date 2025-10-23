الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا ترفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

هيثم الحريري، فيتو
هيثم الحريري، فيتو

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم برفض الطعن المقام من النائب السابق هيثم الحريري، ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أيد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

وكان هيثم الحريري قد طعن على قرار استبعاده من الانتخابات، الذي تم اتخاذه بناءً على استثنائه من الخدمة العسكرية، حيث اختصم في طعنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بعدم قبول الطعن المقدم من الحريري، مؤيدة قرار استبعاده من الترشح للانتخابات.

المحكمة الإدارية العليا النائب السابق هيثم الحريرى هيثم الحريري رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنه العامه للانتخابات بالاسكندرية

الجريدة الرسمية