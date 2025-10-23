الخميس 23 أكتوبر 2025
تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة بمحطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

 تعلن الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن القيام بأعمال رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025 من الساعة 3 صباحًا حتى 9 صباحًا؛ فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط “وادى النيل – 6 أكتوبر”.

 

محطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

ولضمان انسيابية حركة المرور، تم إعداد تحويلات مرورية بديلة على النحو التالى: المركبات القادمة من محور 26 يوليو والراغبة فى استكمال السير باتجاه طريق الواحات، يتم الدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من طريق الواحات عبر فتحة الدوران قبل منطقة الأعمال، ثم السير بالتحويلة لمسافة 300 متر والعودة إلى الطريق الرئيسى عبر فتحة دوران مستحدثة عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع جميع المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال وضمان سلامة وأمن المواطنين طوال فترة التنفيذ.

