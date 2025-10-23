أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة 5 ديسمبر

حددت جهات التحقيق جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة، في اتهامها بدهس أحد الأشخاص بسيارتها في نطاق محافظة الجيزة.

وكان دفاع البلوجر "هدير عبد الرازق" تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، الصادر ضدها في اتهامها بدهس شاب بمنطقة الطالبية في الجيزة، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيلها بكفالة، في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهمة فيها بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام.

وسبق وأصدرت محكمة جنح العمرانية بالجيزة حكمها بمعاقبة البلوجر "هدير عبد الرازق" بالحبس لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، في اتهامها بدهس شاب بالطالبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة “أودي” لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم.

