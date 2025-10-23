الخميس 23 أكتوبر 2025
ضبط سائق "توك توك" سار عكس الاتجاه بالمقطم وعرض حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يسير عكس الاتجاه بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، مبررًا تصرفه بمحاولة اختصار الطريق.

تم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

